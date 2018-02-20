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Главная » Мир » Украинские моряки обнаружили на борту своего корабля 300 кг кокаина

Украинские моряки обнаружили на борту своего корабля 300 кг кокаина

Украинские моряки обнаружили на борту своего корабля 300 кг кокаина
Контейнеровоз Dimitris C

Экипаж сообщил о наркотиках итальянской полиции

20.02.18 3597
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Украинский экипаж обнаружил на борту своего корабля 300 кг кокаина и сообщил о незаконном грузе итальянской полиции в порту Генуи. Об этом пишет Думская.

Контейнеровозом Dimitris C управляет крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и РФ. 

Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды, напротив - итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.

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