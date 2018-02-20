Украинские моряки обнаружили на борту своего корабля 300 кг кокаина

Украинский экипаж обнаружил на борту своего корабля 300 кг кокаина и сообщил о незаконном грузе итальянской полиции в порту Генуи. Об этом пишет Думская.

Контейнеровозом Dimitris C управляет крюинговая компания Danaos Shipping Ltd, у которой есть представительства в Одессе, Греции, Кипре и РФ.

Итальянские власти утверждают, что экипаж и оператор никоим образом не связаны с этой попыткой контрабанды, напротив - итальянские официальные лица приветствуют помощь экипажа в обнаружении и изъятии наркотиков. До Европы корабль посетил ряд портов Южной и Центральной Америки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве продавали наркотики под видом препаратов для похудения

В настоящее время судно находится в порту Генуя под контролем итальянских властей.