Жерару Депардье надоела Россия

Теперь он хочет в Алжир

Известный французкий актер Жерар Депардье, который последние несколько лет жил в России и имеет российское гражданство, заявил о намерении переехать в Алжир.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Le Figaro.

Так, на вопрос журналиста относительно предпочтений между Парижем и Марселем актер ответил, что предпочел бы жить в Алжире.

"Я скоро буду жить в Алжире. Я выбрал Алжир. Это замечательная страна", - заявил актер.

Он также рассказал, что интересуется историей Алжира. По его словам, "это были люди высокого интеллекта, которых захватила армия безграмотных в 1830 году" (речь идет о завоевании Алжира французами – ред.).

Напомним, в 2012 году Депардье получил российское гражданство после того, как сыграл роль Распутина в одноименном фильме. Тогда актер заявил, что "любит Путина, Россию и ее демократию".

В 2015 году Жерар Депардье попал в список актеров, которые угрожают национальной безопасности Украины.