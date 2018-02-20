Войска Асада вступают в Африн

Проправительственные сирийские войска начали входить в район Африн на севере Сирийской Арабской Республики.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
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Вооруженные формирования прибывают в Африн из Алеппо. Официальный Дамаск пока не давал комментариев происходящего.
Отметим, ранее власти Турции пообещали, что правительство Сирии столкнется с последствиями, если в Африн будут введены войска.
Напомним, Турция заявляет о ликвидации более 800 курдов в Африне.