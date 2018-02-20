После уничтожения "вагнеровцев" в Сирии Россия решила глушить сотовую связь

Российское Министерство обороны решило организовать подавление сотового сигнала на территории своих военных баз в Сирии.



Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст распоряжения начальника 8-го управления Генштаба РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова.

В частности, на базе Хмеймим сигнал 2G и 3G поручено подавить до 30 марта 2018 года, а на всех российских объектах в Сирии, включая Тартус - до 1 июля 2018 года. Выполнением этой задачи займется управление войск радиоэлектронной борьбы.

По словам источника издания в Минобороны, распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии.

"Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона", - пояснил он.

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Паюсов в беседе с изданием отметил, что распоряжение о глушении сигналов можно объяснить и стремлением пресечь утечки информации.

Кроме того, Кузнецов распорядился усилить контроль за телефонами, ноутбуками и планшетами, которые военные берут с собой в Сирию - таможня должна будет докладывать об этом в военную полицию. Идет ли речь о полном запрете на провоз телефонов, не уточняется.

Начальник 8-го управления Генштаба также распорядился увеличить на базе Хмеймим число стационарных постов для ведения открытых международных переговоров. По словам источника в Минобороны, речь идет о телефонных кабинках.

"Военнослужащий записывается в журнал и звонит. Родным и близким в Россию звонок бесплатный. Для переговоров по работе используется спецсвязь", - сказал собеседник издания, отметив, что подобных кабинок военнослужащим в Сирии не хватает, поэтому в основном все звонят по мобильным телефонам.

Ранее российские СМИ сообщали, что Минобороны планирует ограничить использование среди военнослужащих смартфонов с фото- и видеокамерами и функцией геолокации по соображениями секретности. Взамен военнослужащим предложат кнопочные телефоны без приемников GPS/ГЛОНАСС и камеры.

Напомним, 7 февраля международная коалиция во главе с США нанесла удар по отрядам, наступавшим на позиции "Сирийских демократических сил", которые борются против режим Башара Асада. По данным СМИ, среди погибших в результате удара были российские наемники из ЧВК "Вагнера".

Позже МИД РФ признал гибель российских наемников в Сирии.