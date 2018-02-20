Собчак поборется за кресло президента РФ за деньги владельцев SportLife и российского Forbes

Во вторник, 20 февраля, на пресс-конференции кандидат в президенты РФ Ксения Собчак назвала спонсоров своей предвыборной кампании. Об этом сообщает РБК.

Среди спонсоров Собчак назвала владельца журнала Inc и экс-президента концерна Росэнергомаша Владимира Палихату и генерального директора Онего Шипинг, получившего известность после участия в реалити-шоу "Секретный миллионер", Александра Рослякова.

"Ради него я летала на Бали, и ради которого мне пришлось вынести ушат неприятного вещества", — добавила Собчак.

Также денег на ее кампанию дали совладелец Yota Devices Сергей Адоньев и президент издательского дома ACMG (издает в России Forbes, LʼOfficiel) Александр Федотов.

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Спонсорами стали совладелец клуба SportLife Вадим Расковалов и его жена Яна, а также учредитель компании "Новые энергетические системы" Анатолий Цыбулевский.

По данным Центризбиркома на 13 февраля, в избирательном фонде Собчак накоплено почти 105 миллионов рублей. Сама Собчак вложила в компанию около 19 миллионов рублей.

Напомним, в этом году выборы российского президента пройдут 18 марта - в день, когда Совет Федерации РФ утвердил аннексию Крыма в 2014 году.