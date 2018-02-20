Венгерский парламент поддержал Варшаву в споре с Брюсселем

Во вторник, 20 февраля, парламент Венгрии резолюцию о поддержке Польши в связи с "давлением" со стороны Брюсселя. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на PAP.

Резолюция была принята 114 голосами (против - 13) в присутствии посла Польши Ежи Снопека.

Парламент призвал правительство не поддерживать предложения руководства ЕС, которые будут ограничивать права Польши.

"Мы призываем венгерское правительство поддержать Польшу, не позволить уменьшать гарантированные Соглашением ЕС права Польши и не поддерживать предложение, которое бы ограничивало воплощение основных прав Польши, вытекающих из ее членства в ЕС", - говорится в резолюции.

В резолюции подчеркивается, что "венгерский парламент считает неоправданным то, что Европейский парламент и Европейская комиссия инициировали дело против Польши в соответствии со статьей 7 Договора ЕС и приняли решение в этом вопросе".

Напомним, в декабре Европейская комиссия запустила процедуру введения беспрецедентных санкций против Польши, заявив, что запланированная в стране судебная реформа ставит под угрозу верховенство права.