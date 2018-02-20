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Главная » Мир » Ученые отложили появление растений на земной суше на 100 миллионов лет
Ученые отложили появление растений на земной суше на 100 миллионов лет
Фото: piznayko.in.ua

Ученые отложили появление растений на земной суше на 100 миллионов лет

"Молекулярные часы" показали, что растения из воды вышли более 500 млн лет назад

20.02.18 190
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Ученые из Бристольского университета во главе с профессором Филипо Донохью пришли к выводу, что первые растения на земной суше появились более 500 млн лет назад. Об этом пишет Naked Science.

Около четырех миллиардов лет континенты Земли были заселены в лучшем случае редкими микроорганизмами. Настоящую революцию сухопутной жизни начали растения. Древнейшие их следы на суше датируются возрастом 420 млн лет, и считается, что примерно тогда состоялся их выход из воды, отделение высших растений от водорослей, а затем – их разделение на мхообразные и сосудистые.

Однако авторы нового исследования опирались не на палеонтологическую летопись, а на данные "молекулярных часов". Этот метод оценивает различия в составе нуклеиновых кислот и белков разных организмов, которые накопились за долгое время их параллельной эволюции, после расхождения от последнего общего предка.

Ученые из Бристольского университета считают палеонтологические свидетельства "слишком редкими и неполными" для надежной датировки того невероятно далекого события. Однако до сих пор генетические исследования затруднялись отсутствием общепринятых представлений об отношениях между основными группами высших (сухопутных) растений – мхами и сосудистыми, – а также о скорости их эволюции и этапах появления ключевых изменений в строении.

Поэтому на сей раз ученые рассмотрели сразу все альтернативные возможности и датировки. Компьютерные модели позволили рассмотреть влияние на ход "молекулярных часов" тех или иных отношений между высшими растениями и водорослями, различные моменты появления сосудистых и т. п. В результате наиболее вероятным сценарием оказался выход растений на сушу еще в кембрии, более 500 млн лет назад, и эволюция высших сосудистых растений – начиная с ордовика или силура, около 420 млн лет назад.

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