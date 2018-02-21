Делегация КНДР в Пхенчане в последний момент отменила встречу с вице-президентом США

Пенс осудил нарушения прав человека в Северной Корее и объявил о введении новых экономических санкций против Пхеньяна

Вице-президент США Майк Пенс должен был встретиться с официальными лицами из Северной Кореи, в том числе с сестрой лидера КНДР Ким Е Чжон во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, однако они в последний момент отменили встречу. Об этом сообщил глава аппарата вице-президента Ник Айерс, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, КНДР запланировала встречу "в надежде на то, что вице-президент смягчит свое послание, после которого они смогли бы продвигать пропаганду во время Олимпиады".

Но после того, как Пенс осудил факты нарушения прав человека в Северной Корее и объявил о введении новых экономических санкций против Пхеньяна, представители КНДР отказались от встречи или, возможно, "никогда по-настоящему не были заинтересованы в том, чтобы сесть за стол переговоров".

В Госдепе США заявили, что Пенс хотел использовать встречу c представителями КНДР для того, чтобы вынудить Северную Корею отказаться от своих баллистических ракет и ядерной программы.

"Мы сожалеем о том, что не смогли воспользоваться этой возможностью", – сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт.

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Напомним, ранее глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Северная и Южная Кореи должны попытаться создать условия, при которых визит главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина в КНДР был бы возможен.