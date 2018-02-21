За двое суток в Сирии погибли 250 человек

Среди них много женщин и детей

В Сирии правительственные силы в течение 48 часов убили 250 человек в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Об этом сообщил 20 февраля Сирийский наблюдательный совет по правам человек (SOHR), передает DW.

Правозащитники отмечают, что среди погибших много женщин и детей.

Кроме того, по данным ООН, в регионе за двое суток выведены из строя шесть клиник, в том числе важнейший госпиталь в Арбине, который дважды подвергался бомбардировкам.

По информации правозащитников, это лечебное учреждение было атаковано российскими военными самолетами.

В SOHR отмечают, что это самые большие суточные человеческие потери в районе Восточной Гуты со времен химической атаки в 2013 году.

Напомним, Восточная Гута – последний район, контролируемый противниками правительства Башара Асада.

Ранее сообщалось, что в Сирии в результате авианалетов и обстрелов, совершенных предположительно сирийской армией, в Восточной Гуте, которая находится под контролем повстанцев, были убиты не менее 98 человек.