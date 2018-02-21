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Главная » Мир » Госдеп США намерен создать структуру по борьбе киберпреступностью

Госдеп США намерен создать структуру по борьбе киберпреступностью

Госдеп США намерен создать структуру по борьбе киберпреступностью
Фото: voanews.com

Ведомство повышает уровень важности борьбы с проявлениями преступной киберактивности

21.02.18 20
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Государственный департамент США намерен создать бюро по вопросам противостояния преступной киберактивности, которое возглавит помощник государственного секретаря США. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает Укринформ.

"Госсекретарь обращался к Конгрессу о создании нового бюро в Государственном департаменте, которое будет заниматься вопросами киберактивности", – отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Она также отметила, что в Госдепартаменте появится специальный посланник по вопросам кибердеятельности.

"Цель заключается в том, чтобы изменить положение вещей, чтобы создать кибербюро, которое возглавит помощник госсекретаря", – подчеркнула Науерт.

В этой связи она подтвердила, что ведомство повышает важность борьбы с проявлениями преступной киберактивности.

Пресс-секретарь Госдепа отметила, что для более эффективного противодействия преступной деятельности нужно также привлекать частный сектор, корпорации, которые занимают ведущие позиции в глобальной сети.

"Мы не регулируем деятельности Facebook, мы не регулируем деятельности Google", - отметила Науерт, добавив, что эти компании должны присоединиться к противостоянию и помочь усилиям правительственного сектора США.

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