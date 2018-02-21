Скончался духовник американских президентов

Билли Грэм был одним из активных участников движения за права человека в 50-е и 60-е годы

В возрасте 99 лет умер американский религиозный и общественный деятель Билли Грэм, сообщают мировые СМИ со ссылкой Associated Press.

Он умер в своем доме в Северной Каролине. На протяжении многих лет Грэм был духовным советником президентов США.

Билли Грэм являлся пастором баптистской церкви и считался одним из самых влиятельных религиозных деятелей США. Он известен своими массовыми проповедями; свою первую программу на радио он начал вести в 1943 году.

Грэм был одним из активных участников движения за права человека в 50-е и 60-е годы в США, оказывал поддержку Мартину Лютеру Кингу. Кроме того, Грэм был неформальным духовным советником нескольких президентов США, в частности, поддерживал Ричарда Никсона.

Напомним, в России на Масленицу сожжен храм и совершено массовое убийство.