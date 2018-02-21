Без шансов на поправку. В Польше пытаются исправить закон, поссоривший её с Израилем, Украиной и США

Недавно принятый в Польше закон запрещает говорить о причастности поляков к Холокосту, а также обвиняет украинцев в сотрудничестве с нацистами. Зарубежные СМИ о том, как польская оппозиция пытается изменить закон

The Times of Israel пишет о попытках польской оппозиции изменить скандальный закон об Институте национальной памяти Польши, который запрещает говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха. "Политический кризис, вызванный неуклюжей и катастрофической дипломатией, привёл нас к тому, что мы обязаны отреагировать, — приводит издание слова лидера ведущей оппозиционной парламентской партии Польши "Гражданская платформа" Гжегожа Схетыны. — Мы подготовили поправки, которые должны исправить ошибки".

Польская оппозиция, отмечает The Times of Israel, предлагает изменить спорный отрывок текста закона о том, что публичные заявления о причастности поляков к созданию концлагерей караются штрафом либо тюремным заключением сроком до трёх лет. Также "Гражданская платформа" хочет удалить из текста слова о преступлениях украинцев против поляков во время Второй мировой войны, которые, по мнению Киева, выставляют украинцев соучастниками нацистов. Израиль же беспокоит, что новый закон отрицает участие отдельных поляков в истреблении евреев, а также предоставляет возможности для судебного преследования лиц, переживших Холокост, за их показания.

Предлагаемые оппозицией поправки вряд ли будут приняты, поскольку правящая партия контролирует обе палаты парламента

В то же время израильское издание Arutz Sheva отмечает, что предлагаемые "Гражданской платформой" изменения не имеют шансов быть принятыми, поскольку правящая партия "Право и справедливость", отстаивающая данный закон, контролирует обе палаты парламента.

Спикер сената Польши Станислав Карчевский уже попросил коллег-оппозиционеров воздержаться от идеи внесения поправок, поскольку это лишь "разожжёт конфликт".

Журналисты CBCnews пообщались с профессором университета Оттавы Яном Грабовским, который родился и вырос в Польше и посвятил много лет изучению польско-еврейских отношений, в частности Холокоста польских евреев. Его исследования некоторые поляки воспринимают как оскорбление, до отъезда Грабовского в Канаду ему неоднократно приходили письма с угрозами.

По мнению профессора, новый польский закон не имеет права на существование, ведь с его принятием историки рискуют оказаться за решёткой из-за своих работ и публикаций. Однако замалчивать исторические факты нельзя.

"В Синей полиции, подчинявшейся нацистам, служило около 20 тыс. поляков. Они были вооружены и причиняли ужасные страдания евреям, — говорит Грабовский. — Этим законом польские националисты, находящиеся у власти, просто пытаются заморозить дебаты, зная, что у них не выйдёт опровергнуть исторические факты. Всё, что они могут сделать, — попытаться заставить замолчать людей, которые хотели бы провести исследования в этих областях".

Перевод Даниила Непочатова