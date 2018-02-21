Коррупция остается самым серьезным вызовом для Украины, и борьба с ней была одним из главных требований Майдана.

Об этом в интервью Deutsche Welle заявила экс-представитель Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, передает "ДС".

Она подчеркнула, что уничтожение коррупции - самое главное, чего должно было достичь украинское руководство, что они должны были сделать для своего народа.

Нуланд отметила, что Украина уже немало сделала диверсификации экономики, евроинтеграции и стабилизации гривни. "Вспомните, страна находилась на грани коллапса в то время, когда было сформировано новое правительство. Но я согласна, что в антикоррупционной сфере было сделано недостаточно", - сказала она.

При этом она не захотела кого-либо в чем-то обвинять, однако подчеркнула, что "путь предельно ясен и украинские реформаторы понимают это".

"Международная общественность понимает это, - продолжила она. - МВФ и международные кредиторы требуют этого. Нужен Антикоррупционный суд или несколько судов, где могут рассматриваться такие дела. Это действительно помогло бы Украине отмежеваться от стран с высоким уровнем коррупции вроде России; и позволило бы следователям открывать дела".

Кроме того, по мнению Нуланд, нужна более активная приватизация госпредприятий, являющихся "дойной коровой для некоторых шишек", которые, как и раньше, пытаются практиковать старый подход в экономике. "Нужна нормализация ценообразования на рынке газа", - добавила она.

"В общем, думаю, направление следующего этапа реформ в Украине понятно. Это вопрос воли и политического единства, что всегда было непростой задачей. Но знаете, у меня есть уверенность, что если украинцы будут вместе настойчиво работать, то смогут побороть эти проблемы", - резюмировала американский дипломат.