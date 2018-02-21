В Париже впервые в истории пересчитали бездомных

На улицах столицы Франции живут не менее 3 тыс. человек

В Париже по итогам первой в истории города переписи бездомных подчитали, что на улицах живут не менее 3000 человек. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

15 февраля около 1500 парижских волонтеров и 300 чиновников провели перепись, пройдя по улицам и пересчитывая количество людей, которые спали в спальных мешках прямо на асфальте.

Бездомных также спрашивали о проблемах с бытом и здоровьем, собирая данные, которые позволят городским властям разработать лучшую политику для помощи.

Заместитель мэра Бруно Джулиар объявил, что волонтеры насчитали 2952 человек, которые спали под открытым небом, и 672 человек в специальных зимних убежищах. Однако он отметил, что эти цифры, вероятно, значительно ниже реального количества бездомных.

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"Не были учтены автомобильные парковки, а также не проверялись лестницы зданий, в частности, в социальном жилье", - сказал он, указывая на места, где люди, как правило, ищут убежище зимой.

Перепись также показала, что на северо-востоке французской столицы проживает, как правило, большее количество бездомных людей.