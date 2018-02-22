Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Ученые выяснили, как муравьи лечат своих собратьев

Ученые выяснили, как муравьи лечат своих собратьев

Ученые выяснили, как муравьи лечат своих собратьев
Фото: antivrediteli.ru

Зараженную особь дистанционно обрабатывают антимикробной жидкостью

22.02.18 889
610

Австрийские энтомологи выяснили, что черные садовые муравьи обращаются со своими больными собратьями так, чтобы с одной стороны их вылечить, а с другой — не заразиться самим. Об этом пишет N+1 со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

По данным ученых, если муравей представляет угрозу заражения других особей, они редко чистят больного от инфекции и в основном лечат его бесконтактно, обрабатывая зараженную особь антимикробной жидкостью.

Черные садовые муравьи живут колониями, которые, в среднем, насчитывают от четырех до семи тысяч особей. Из-за большой скученности инфекция может быстро распространиться по всему гнезду, поэтому муравьи выработали сложную стратегию защиты, в которую входит и груминг. В ходе груминга муравьи очищают собрата от патогенов (например, наросших грибков). Либо они лечат зараженного муравья бесконтактно и опрыскивают его антимикробной жидкостью с высоким содержанием муравьиной кислоты.

При лечении заболевшего собрата муравьи-"врачи" могут либо заболеть и погибнуть, либо выработать устойчивость к повторному заражению. С другой стороны, насекомое может, наоборот, стать более восприимчивым к новой инфекции, особенно если она возникает до того, как муравей выздоровел после первой. Чтобы выяснить, меняется ли поведение муравьев, если они заразились при взаимодействии с больной особью, а также приобретают ли они устойчивость к инфекции, группа Сильвии Кремер из Австрийского института науки и технологии провела серию экспериментов с участием черных садовых муравьев. Исследователи заражали муравьев одним из двух патогенных грибков — Metarhizium robertsii или Beauveria bassiana, а через пять дней второй раз, похожим грибком либо из рода Metarhizium, либо Beauveria. У обоих паразитов одинаковый жизненный цикл: из почвы или с мертвых насекомых споры грибка попадают на кутикулу здорового муравья и сначала их можно либо очистить во время груминга, либо убить, опрыскав антимикробной жидкостью. Но затем споры прилипают к кутикуле, а потом проникают в тело насекомого. И тогда, в зависимости от дозы, муравей либо вырабатывает иммунитет к грибку, либо погибает.

После того, как насекомых инфицировали небольшим количеством патогена, ученые отслеживали, как болезнь повлияла на смертность при повторном заражении тем же или другим грибком. Также ученые смотрели на то, как поведение муравьев меняется по отношению к заболевшим особям, и меняется ли при этом динамика распространения болезни.

Оказалось, что при повторном заражении похожим грибком большинство насекомых успевали выработать иммунитет и на них инфекция не действовала. Если же их заражали другим патогеном (В), то смертность насекомых возрастала и по сравнению с контрольной группой, которую заражали только один раз, и по сравнению с группой, зараженной похожими грибками. Выяснилось, что муравьи, зараженные патогеном А, меняли свое поведение по отношению к другим особям, если те были инфицированы патогеном В. В этом случае, муравьи меньше занимались грумингом заболевших, а лечили их, в основном, антимикробной обработкой. Как заметили исследователи, бесконтактный метод лечения помог снизить риск заражения на 15 процентов в случае грибков Metarhizium и на 92 процента — для грибков Beauveria.

7
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Мировыми рекордсменами по прыжкам в длину оказались безногие личинки, - ученыеВ Южной Америке нашли синего паука-птицеедаВ США применят биологическое оружие против комаров

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 23000
  2. Точка кипения. Как процесс погашения долга за газ может стать вечным 3433
  3. И тишина. Что осталось после Саакашвили 6031
  4. Война теней. Несколько историй с передовой в зоне АТО 4152
  5. Ничего страшного. Как живут родители детей с инвалидностью 2039
  6. Человек с фотоаппаратом. Александр Бронштейн о 15 годах на студии Довженко 3603
  7. Я интроверт, который всё время стремится к людям, — режиссёр Тамара Трунова 1925
  8. Город Ха, планета А, художник Б. Сергей Братков о харьковском авангарде и проломах Майдана 2150
  9. Вредное образование. Почему гонка за дипломами – прыжок в пропасть 3797
  10. Полный вперёд. Как работают и отдыхают в морских круизах 4420
  1. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 6431 / 7074
  2. Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса 3880 / 4588
  3. Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане 2193 / 2382
  4. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 1703 / 4817
  5. Матиос: Украина после Югославии станет "полигоном испытаний" форм решения конфликтов 1674 / 1829
  6. Люксембург пригрозил Венгрии исключением из Евросоюза 1441 / 1660
  7. Климкин готов признать ответственность некоторых украинцев за Волынскую трагедию 1407 / 1647
  8. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 1387 / 23000
  9. ЮНИСЕФ назвал самую опасную страну для новорожденных 1136 / 1273
  10. В Великобритании нашли боксерские перчатки времен Римской империи 1133 / 1287
  1. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 62 / 7074
  2. Тонкая красная линия. Как ответить на главный вопрос о Евромайдане 22 / 2382
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 18 / 4817
  4. Расширение полномочий. 6 главных нововведений, предусмотренных законом о реинтеграции Донбасса 12 / 4588
  5. Украинец стал чемпионом мира по приготовлению кофе в турке 9 / 1088
  6. АТО: погиб наш военный, семеро ранены 6 / 711
  7. Vodafone выдавливают из Донецка, - Климкин 5 / 561
  8. Тяжёлый город. Почему Львов так и не стал частью "русского мира" 5 / 47795
  9. Прививка от смерти. Нобелевской лауреат Харальд цур Хаузен о вирусной природе рака 5 / 23000
  10. Вашингтон подтвердил версию о взрыве в самолете Качиньского 5 / 1093
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.