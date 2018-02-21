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Главная » Мир » В Перу автобус сорвался в 200-метровую пропасть: погибли 44 человека
В Перу автобус сорвался в 200-метровую пропасть: погибли 44 человека
Фото: peru21.pe

В Перу автобус сорвался в 200-метровую пропасть: погибли 44 человека

Водитель не справился с управлением

21.02.18 127
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В Перу пассажирский автобус упал в 200-метровую пропасть. В результате трагедии  погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Peru21.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

"Транспортное средство упало в пропасть глубиной почти 200 метров.  Застряло на небольшой эспланаде и вот-вот упадет в реку Оконья", - говорится в сообщении.

Напомним, в США пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом.

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