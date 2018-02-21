В Перу автобус сорвался в 200-метровую пропасть: погибли 44 человека

В Перу пассажирский автобус упал в 200-метровую пропасть. В результате трагедии погибли 44 человека, еще 23 были госпитализированы в больницы с травмами разной степени тяжести. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Peru21.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

"Транспортное средство упало в пропасть глубиной почти 200 метров. Застряло на небольшой эспланаде и вот-вот упадет в реку Оконья", - говорится в сообщении.

Напомним, в США пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом.