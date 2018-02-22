Трамп одобрил идею вооружить школьных учителей

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку идеи разрешить учителям школ носить оружие, а также отмены правил, согласно которым ношение оружия вблизи школ запрещается.

Трамп сделал это заявление в Белом доме, во время конференции, посвященной насилию с применением огнестрельного оружия, с участием преподавателей и учеников из школы имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде, где в результате стрельбы погибли 17 человек, передает Русская служба ВВС.

Президент поддержал эту идею на фоне все более громогласных требований школьников и учителей, переживших стрельбу в школе во Флориде, чтобы власти сделали все возможное для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Дональд Трамп также поддержал предложение ужесточить систему проверок желающих приобрести огнестрельное оружие.

Стрельба в школе имени Марджори Стоунман Дуглас во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу "Сэнди-Хук" в 2012 году погибли 26 человек.

Обвиняемый в массовом убийстве – 19-летний Николас Круз – спустя час был задержан и полностью признал вину.

"Мы будем проводить очень строгие проверки, в особенности по вопросу о психическом здоровье [тех, кто захочет приобрести оружие]", – сказал президент школьникам, пережившим нападение.

"Это не просто слова, как раньше, – добавил Трамп. – Это продолжается слишком давно, слишком часто, и мы это сделаем".

Одновременно Трамп поддержал предложение, давно выдвигавшееся Национальной стрелковой ассоциацией США – разрешить учителям и другим сотрудникам школ носить оружие.

"Если бы у вас был учитель, который знал бы, как обращаться с огнестрельным оружием, вполне возможно, что он мог бы довольно быстро остановить нападение", - сказал Трамп.

Он добавил, что предложение относится лишь к людям, хорошо умеющим обращаться с огнестрельным оружием.

Президент Трамп также подверг критике создание зон вокруг школ, внутри которых запрещено ношение оружия.

"Зона без оружия для маньяка – а они все трусы – означает – "а давай зайдем, давай нападем", – сказал президент.

Эндрю Поллак, чья дочь Медоу была убита в школе во Флориде, высказал свое негодование президенту.

"Мы здесь, потому что у моей дочери больше нет голоса, – сказал он. – "Она была убита на прошлой неделе, ее у нас отняли. Она получила девять пуль на третьем этаже. Мы, вся страна, ничего не сделали для наших детей. Я возмущен".

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21 февраля выжившие после стрельбы ученики и учителя школы в Паркленде отправились в столицу Флориды Таллахасси, в попытке убедить законодателей штата ограничить продажу полуавтоматического оружия.

Демонстрации в поддержку этого требования также прошли в Вашингтоне, Чикаго и Питтсбурге.