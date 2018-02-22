Дон Petro. Как Венесуэла пробует одолеть кризис с помощью криптовалюты

20 февраля Венесуэла начала предпродажу первой в мире государственной криптовалюты Petro, обеспеченной природными ресурсами. Немецкая газета Zeit выяснила, какие шансы у нищающей страны поправить с её помощью свои дела

В декабре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании криптовалюты Petro. 20 февраля 2018-го стартовала предпродажа Petro, которой, по официальным данным, уже реализовали на сумму в $735 млн. Основная задача новой виртуальной валюты — решить экономические проблемы фактически обанкротившейся Венесуэлы, отмечает Zeit. Однако эта задача выглядит слишком амбициозной.

Наполеоновские планы

Преимуществом Petro является её обеспеченность запасами природных ресурсов Венесуэлы: золота, нефти и алмазов. Вместе с Центробанком латиноамериканской страны новую криптовалюту разрабатывали западные специалисты, в том числе директор Биткоин-центра NYC Ник Спанос, отмечает Zeit.

Пока непонятно, зачем западным разработчикам криптовалюты понадобилась бедная Венесуэла, ведь они точно не заработают на этом много денег, да и наличие государственного контроля над валютой не даёт частникам возможности быть полноправными совладельцами компании по выпуску Petro. По информации Zeit, остаётся загадкой и то, как американские разработчики криптовалют сумели наладить диалог с венесуэльским правительством, что позволило в короткие строки вывести Petro на рынок.

Зато совершенно понятно, почему президент Мадуро рассчитывает на новую криптовалюту. Национальная валюта боливар больше ничего не стоит. Годовая инфляция в стране измеряется четырёхзначными числами, в 2018 году она может стать пятизначной. Для посещения ресторана нужно иметь при себе несколько килограммов банкнот.

Лидеры США постоянно угрожают ввести эмбарго на венесуэльскую нефть. Всё это не идёт на пользу любым экономическим отношениям с правительством страны

Мадуро о новой виртуальной валюте говорит с оптимизмом: "Наш Petro силён, как Супермен". Планы у венесуэльского правительства наполеоновские. Оно хочет продать более 100 млн единиц Petro по цене, эквивалентной стоимости барреля венесуэльской нефти в $60. Если задумка удастся, это принесёт казне $6 млрд.

Как пишет Zeit, новая криптовалюта создавалась впопыхах. В последние недели разработчикам приходилось работать с бешеной скоростью. Посоветовавшись с китайскими и российскими коллегами, они приняли решение не изобретать велосипед и построить новую виртуальную валюту на основе платформы Etherium.

В процессе создания Petro команде специалистов не раз приходилось нервничать. Мадуро часто делал публичные заявления о Petro, которые для самих разработчиков становились новостью. Например, о решении подвязать криптовалюту к стоимости барреля нефти стало известно лишь в январе 2018 года.

Открытым остаётся вопрос, почему власти страны решились на предпродажу Petro. Zeit предполагает, что криптовалюту продают большими объёмами крупным бизнес-игрокам или государствам. В Венесуэле не разглашают имён покупателей, однако есть сведения, что представители страны предлагали её Катару, Турции и Китаю.

При этом Zeit рекомендует скептически относиться к заявлениям Мадуро о предпродаже Petro по цене $60 за единицу — вероятно, цена намного ниже. Правительство обещает, что около 17% новой валюты останется в резерве государства, и уже совсем скоро население Венесуэлы сможет рассчитываться Petro за услуги, предоставленные государственным сектором. Возможно, чиновники будут получать зарплату в криптовалюте. Одна беда: если проект прогорит, зарплата ничего не будет стоить.

Такой вариант развития событий вполне возможен: уже понятно, что вложения в криптовалюту, опирающуюся на нефть, рискованны, пишет Zeit. Главный источник валютных доходов Венесуэлы — добыча нефти — уже не так прибылен, как раньше, ведь на протяжении десятилетий в инфраструктуру инвестировали недостаточно средств. Кроме того, лидеры США постоянно угрожают ввести эмбарго на венесуэльскую нефть. Всё это не идёт на пользу любым экономическим отношениям с правительством страны.

По материалам: Zeit

Перевод Даниила Непочатова