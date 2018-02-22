Принц Гарри и его невеста получили письма с белым порошком

В резиденцию внука Елизаветы II принца Гарри и его невесты Меган Маркл в Кенсингтонском дворце пришел конверт с подозрительным белым порошком. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Guardian.

Письмо сотрудники службы безопасности дворца перехватили 12 февраля, до того как он попал в руки к королевской особе.

Сначала специалисты предположили, что порошок мог содержать возбудителя смертельно опасной болезни — сибирской язвы. Однако анализ вещества показал, что порошок не опасен для человека.

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Также в конверте также была записка оскорбительного характера.

Сейчас этим инцидентом занимается антитеррористическое подразделение лондонской полиции. Поскольку незадолго до случившегося подобный конверт получила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, правоохранители проверяют, не идет ли речь об одном и том же отправителе.

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