Власти Москвы разрешили установить мемориальную доску Немцову

Городские власти Москвы разрешили установить мемориальную доску убитому российскому оппозиционеру Борису Немцову на доме, где он жил. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"На заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3. Ее установят за общественные деньги при условии согласия жителей дома", - написал он.

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Установить памятную доску попросила кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.

После гибели политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

Присяжные заседатели сочли доказанной вину подсудимого Заура Дадаева в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова.