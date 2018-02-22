Парламент Нидерландов сделал шаг к отмене закона о референдуме, блокировавшем ассоциацию Украины

После положительного голосования в нижней палате свое слово должен сказать Сенат

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NOS.

76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за поданный главой МВД Кайсой Оллонгрен законопроект, который регулирует отмену действующего закона. Против проголосовали 69 депутатов.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента), где правительственные партии также имеют сильное большинство.

Напомним, с июля 2015 года граждане Нидерландов имеют право требовать проведения консультативного референдума по любым принятым законам, если в поддержку плебисцита будет собрано 300 тыс. подписей.

Через неделю после вступления в силу нового закона о референдуме Сенат Нидерландов ратифицировал Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. В течение трех месяцев голландцы собрали необходимое количество подписей для проведения референдума по Соглашению с Украиной.

Референдум в Нидерландах состоялся 6 апреля 2016 года. 61% тех, кто принял в нем участие, проголосовали против соглашения.

Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации. В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в ее тексте.