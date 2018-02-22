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Главная » Мир » Россия в Сирии испытала 200 новых образцов вооружений
Россия в Сирии испытала 200 новых образцов вооружений
Российский солдат / Фото: amurburg.ru

Россия в Сирии испытала 200 новых образцов вооружений

Помогая "братскому народу", РФ проверяла эффективность своего оружия

22.02.18 48
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Россия испытала в Сирии на эффективность значительное количество новых вооружений. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает Интерфакс.

"Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений", - сообщил Шаманов.

По его словам, таким образом всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия.

"Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками", - сказал он.

Шаманов особо отметил вклад работников военно-промышленного комплекса, "благодаря которым солдаты в современных условиях могут выполнить свой патриотический долг".

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