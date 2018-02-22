Макрон сыграет в музыкальной сказке

В следующий четверг, 1 марта, президент Франции Эммануэль Макрон исполнит одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BFMTV.
Представление состоится в одном из залов Елисейского дворцаи. Музыкальное сопровождение спектакля, который входит в серию артистических вечеров "Елисейские четверги", обеспечит оркестр Республиканской гвардии.
Список приглашенных на вечер составляет первая леди Франции Брижит Макрон.
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Какую роль исполнит в спектакле президент, пока неизвестно.
Симфоническая сказка для детей "Петя и волк" была написана Прокофьевым на собственный текст в 1936 году. Кроме волка и пионера Пети в сказке появляются такие персонажи, как дедушка, птичка, кошка, утка и охотники. Каждый персонаж представлен определенным инструментом и отдельным мотивом.