РФ в Совбезе ООН заблокировала голосование о перемирии в Сирии

Совет Безопасности ООН из-за позиции РФ перенес голосование за резолюцию о 30-дневном перемирии в Сирии. Об этом сообщает DW.
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Постпред Москвы в Совбезе Василий Небензя дал понять, что не проголосует за проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ целый ряд изменений. Поскольку Россия обладает правом вето и может заблокировать любую резолюцию СБ ООН, его председатель, представитель Кувейта Мансур аль-Отаиби перенес заседание по этому вопросу.
Напомним, Район Восточная Гута, расположенный неподалеку от столицы Сирии Дамаска, несколько дней подвергается усиленным бомбардировкам авиации режима Асада и его российских союзников.