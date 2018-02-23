Манафорта обвинили в сокрытии 30 млн долларов, полученных от Януковича

Американский спецпрокурор Роберт Мюллер выдвинул против политтехнолога Пола Манафорта и его помощника Ричарда Гейтса новые обвинения в уклонении от налогов на доходы, полученных в Украине за работу на беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Bloomberg.

Обвинение указывает, что с помощью Гейтса Манафорт отмыл более 30 млн долларов дохода, которые скрыл от Минфина и Минюста США. Его помощник, в свою очередь, скрыл около 3 млн долларов дохода.

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Всего по данным офиса спецпрокурора США через оффшорные счета Манафорта прошло более 75 млн долларов.

"Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине", - говорится в новом обвинительном акте.

"Приблизительно с 2006 года по настоящее время Манафорт и Гейтс вовлечены в схему, с помощью которой скрывают доходы от властей Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием денег", - сказано в документе.

Напомним, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.

В середине декабря судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта относительно освобождения из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. Он может оставлять свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида) и будет носить электронный браслет.