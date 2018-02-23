Иран не нарушает условия ядерной сделки, - МАГАТЭ

Иран соблюдает условия ядерной сделки , подписанной в 2015 году с шестью мировыми лидерами. Об этом говорится в конфиденциальном ежеквартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Радио свобода со ссылкой на американские СМИ.

В отчете указано, что количество центрифуг для обогащения урана, общий запас иранского низкообогащенного урана и объемы реакторного хладагента остаются на уровне ниже согласованного максимума.

В докладе также говорится, что Иран сообщил в письме к МАГАТЭ о решении по производству в будущем военно-морских ядерных двигателей. В таком случае Иран должен будет предоставить исходную информацию об этих конструкции.

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Отчет МАГАТЭ появился на четыре месяца раньше срока, установленного президентом Дональдом Трампом для Конгресса и европейских союзников, чтобы изменить "катастрофические", как он выразился, "недостатки в соглашении", иначе США могут отозвать свою подпись под ним.

Напомним, в 2015 году Иран заключил с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией соглашение, согласно которому обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций.

Трамп и некоторые другие официальные лица в США заявляют, что Тегеран нарушает дух соглашения и использует свою программу баллистических ракет для обхода ядерных ограничений. Иран это отрицает и утверждает, что соблюдает соглашение. Тегеран также настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, в частности, для производства электроэнергии.