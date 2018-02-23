В испанском городе Бильбао во время беспорядков с участием болельщиков московского "Спартака" и местного клуба "Атлетик" умер полицейский. Об этом пишет El Mundo.

Столкновения спровоцировали около сотни российских ультрас неподалеку от стадиона "Сан-Мамес". Фанаты "Спартака" перевернули несколько мусорных контейнеров, начали строить баррикады, бросать сигнальные ракеты и стеклянные бутылки.

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У полицейского, который участвовал в пресечении столкновений, остановилось сердце. Он умер в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Также различные ранения получили пять человек, трех из них госпитализировали.

Полиция задержала девять участников беспорядков. Среди них – пять местных жителей, три россиянина и один поляк.

"Спартак" в Бильбао одержал победу со счетом 2:1, но по итогам двух матчей в следующую стадию турнира прошел испанский клуб.

Ultras Spartak vs Herri Norte

22/02/18

Athletic de Bilbao vs Spartak de Moscú pic.twitter.com/iq6dY4qqDo — Old firm (@fhutnm) 22 февраля 2018 г.