Французской сети магазинов Intermarche грозит штраф до $450 тысяч за 70-процентные скидки на цены, установленные на шоколадную пасту "Нутелла"

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Управление министерства экономики Франции по вопросам конкуренции (DGCCRF) обвинило компанию в установлении цены ниже закупочной.

Согласно законодательству Франции, магазины имеют право выставлять цену ниже закупочной только во время сезонных распродаж и на товары, которые находились на складе более 30 дней.

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Теперь суд рассмотрит дело и примет решение о наложении штрафа, который может составить до 375 тыс. евро ($461тыс.) за продажи в убыток.

Распродажа в Intermarche проходил в конце января, когда уже закончились рождественские и новогодние каникулы. Однако, представители магазина в интервью заявили, что скидки попали в период зимних распродаж.

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