Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи. Санкционный перечень опубликован на сайте минфина США, передает РБК-Украина.
США внесли в перечень компании и корабли, которые помогают КНДР обходить санкции ООН.
Согласно информации за сайте ведомства, в список включили 27 компаний, 28 кораблей и одно физическое лицо.
В списке фигурируют как северокорейские компании, так и компании из Китая, Панамы, Тайваня, Сингапура.
Российские компании или суда под российским флагом в санационного перечень не вошли.