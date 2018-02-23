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Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР

Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР
Ким Чен ЫН / Фото: lenta.ru

США внесли в список компании и корабли, которые помогают КНДР обходить санкции ООН

23.02.18 19
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Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи. Санкционный перечень опубликован на сайте минфина США, передает РБК-Украина.

США внесли в перечень компании и корабли, которые помогают КНДР обходить санкции ООН.

Согласно информации за сайте ведомства, в список включили 27 компаний, 28 кораблей и одно физическое лицо.

В списке фигурируют как северокорейские компании, так и компании из Китая, Панамы, Тайваня, Сингапура.

Российские компании или суда под российским флагом в санационного перечень не вошли.

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