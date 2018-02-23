Швеция намерена более чем вдвое увеличить армию

В Швеции намерены увеличить численность армии с 50 тысяч до 120 тысяч военнослужащих до 2035 года, а также увеличить общий оборонный бюджет. Об этом говорится в докладе новой оборонной стратегии страны, сообщает Укринформ со ссылкой на The Local.

"Вооруженные силы Швеции хотят увеличить численность персонала с нынешних 50 000 человек до 120 000 человек к 2035 году", – говорится в сообщении.

Также в докладе говорится о планах об увеличении оборонного бюджета с нынешних 53 млрд крон в год до 115 млрд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столтенберг обвинил Россию в провоцировании гонки ядерных вооружений

"Россия своими действиями в Грузии и Украине показала, что она без колебаний использует военную силу. Она планирует увеличить свои военные возможности", – говорится в заявлении.

В Вооруженных силах Швеции заявили, что в целом причиной увеличения армии и военного бюджета является непредсказуемость глобальной геополитической ситуации.