Россию вновь признали лидером международной киберпреступности

Лидером международной киберпреступности остается Россия. Этому способствует высокая квалификация российских хакеров и пренебрежение властями РФ верховенством закона. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на данные совместного отчета американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и компании McAfee, которая разрабатывает системы защиты и анализа вредоносного и нежелательного программного обеспечения

Вторую строчку антирейтинга занимает Северная Корея.

В отчете также отмечено быстрое увеличение хакерской активности в Индии, Вьетнаме и Бразилии.

В 2017 году убытки мировой экономики, связанные с незаконной деятельностью в киберпространстве, достигли $600 млрд – это 0,8% валового мирового продукта, утверждается в документе. Для сравнения авторы отчета напоминают, что в 2014 году киберпреступность нанесла мировой экономике ущерб на сумму $445 млрд.

Наибольший ущерб нанесло хищение интеллектуальной собственности и конфиденциальной информации, в основном связанной с военными технологиями. Самые распространенные преступления в киберпространстве это: кража личных данных, банковских реквизитов и других конфиденциальных данных.

Среди прочего в отчете утверждается, что анонимность киберпреступлений обеспечивает популярность криптовалют для проведения в сети финансовых операций.