Совбез ООН в субботу проголосует за прекращение боевых действий в Сирии

В субботу, 24 февраля, начнется голосование в Совете безопасности ООН по проекту резолюции, направленной на прекращение боевых действий в Восточной Гуте и других городах Сирии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Кувейта в ООН Мансура Аяда Аль-Отайби, передает Укринформ.

"Проект резолюции, направленный на прекращение массового уничтожения в районе восточной Гуты и других местах в Сирии, будет поставлен на голосование 15 членов Совета в 17:00 (19:00 по киевскому времени - ред.) в субботу", - говорится в сообщении.

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Напомним, Совет Безопасности ООН в ходе специального заседания в четверг, 22 февраля, не смог принять проект резолюции по Сирии, предусматривающий 30-дневное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения, в частности, из Восточной Гуты. Принятию документа помешала Россия. Постпред РФ в СБ ООН Василий Небензя дал понять, что не проголосует за этот проект, внесенный Швецией и Кувейтом, и предложил внести в документ ряд изменений.

Восточная Гута является последним анклавом неподалеку сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние пять дней, по данным наблюдателей, погибли уже более 400 гражданских.