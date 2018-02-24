В Кабуле опять прогремел взрыв

В центре афганской столицы Кабуле произошел взрыв. По меньшей мере один человек погиб и еще шестеро получили ранения, сообщают мировые СМИ со ссылкой на ToloNews.

"Около 8:20 по местному времени в Кабуле в районе PD9, в районе Шашдарак подорвался самоубийца, один человек погиб и шестеро ранены", - заявил представитель МВД Афганистана.

Все пострадавшие госпитализированы, двое раненых находятся в критическом состоянии.

Позже замглавы пресс-службы министерства внутренних дел Нусрат Рахими сообщил, что погибли три человека и пятеро получили ранения. По его словам, среди раненых - два члена сил безопасности, еще двое - представители авиакомпании. Пятый - гражданский.

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По словам Рахими, видео с камер наблюдения свидетельствуют о том, что террорист-самоубийца был хорошо одет, на нем был галстук. Рахими сказал, что силы безопасности заметили что-то подозрительное, но когда подошли к нападающему, он подорвал на себе жилет со взрывчаткой.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку. На месте происшествия работают полиция и медики.