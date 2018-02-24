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Главная » Мир » Наука не доказала. 5 сообществ с альтернативными взглядами на устройство мира
Наука не доказала. 5 сообществ с альтернативными взглядами на устройство мира
Кадр из фильма "Марс атакует"

Наука не доказала. 5 сообществ с альтернативными взглядами на устройство мира

Представители этих движений считают науку заговором и отрицают её достижения

Галина Ковальчук - 24.02.18 2851
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Из школьного курса мы знаем, что 2+2 = 4, что Земля находится в Солнечной системе, что есть доминантные и рецессивные гены. Однако есть люди, которые отрицают прописные истины, по которым современная наука пришла к консенсусу. В психологии этот феномен называется дениализмом (от английского слова denial — отрицание). И хоть исследователи открывают всё новые факты в подтверждение ведущих научных теорий, сообщества "отрицателей" считают, что всё это обман и заговор против человечества.

Не шар, а блин

Сообщество: плоскоземельщики
Во что верят: Земля — плоская

До великих географических открытий люди считали, что Земля — плоский блин, который держится на спине гигантской черепахи. И хоть с тех пор прошло много времени, в середине XX века появилось Общество изучения плоской Земли, которое организовал англичанин Сэмюэль Шентон. Нынешние последователи этого движения называют себя плоскоземельщиками, а своих оппонентов — шароверами. Они считают, что Земля — это диск, который движется вверх, и люди с него не улетают именно по этой причине, а вовсе не из-за гравитации. Также плоскоземельщики отрицают космос и то, что человек там бывает, равно как и высадку американцев на Луну. Согласно статистике запросов поисковика Google, в Украине больше всего плоскоземельщиков в Сумской области и Крыму.

Боязнь генетики

Сообщество: ГМОфобы
Во что верят: генетически модифицированные продукты опасны

ГМОфобы верят, что только натуральные продукты полезны, а всё, что подверглось изменениям, наносит вред здоровью. Убеждение во вреде ГМО часто происходит от незнания аксиом генетики. Так, согласно исследованию Государственного университета Алабамы, 36% опрошенных американцев считают, что в натуральных продуктах нет генов, а 80% требуют вводить обязательную маркировку на продуктах в супермаркете о том, что они содержат ДНК. Учёные неустанно повторяют, что генетическим модификациям подвергаются далеко не все виды, что натуральные продукты тоже бывают ГМО, только с помощью селекции, но убедить противников им пока не удаётся.

Гуманоиды среди нас

Сообщество: фанаты уфологии
Во что верят: человечество уже контактировало с инопланетянами

Самые радикальные поклонники контакта с внеземными цивилизациями убеждены, что инопланетяне не просто пролетают мимо на своих тарелках, а уже прочно обосновались на Земле и тайно контактируют с людьми. Один из известных фанатов уфологии, болгарский астрофизик Лачезар Филипов, рассказывал, что он регулярно общается с гуманоидами — они передают ему ответы через медиума и посредством пиктограмм на полях пшеницы. Филиппов утверждал, что официальный контакт состоится в 2025 году, причём с помощью силы мысли, когда люди научатся этому виду общения. В результате коллеги потребовали от Филипова, чтобы он не позорил науку.

Фаза отрицания

Сообщество: ВИЧ-диссиденты
Во что верят: отрицают вирусную природу СПИДа

Среди представителей этого движения есть не только носители вируса иммунодефицита, но и медики с исследователями из различных институтов мира. Они утверждают, что выделение вируса ВИЧ неубедительно с научной точки зрения, а сам этот вирус является безобидным и не ведёт к СПИДу. Кроме того, ВИЧ-диссиденты выдвигают массу предположений о том, что СПИД не является инфекционной болезнью и может иметь психосоциальные причины. Активно отрицал вирусную природу СПИДа президент ЮАР Табо Мбеки: он критиковал западную медицину, увольнял несогласных с ним и не допускал врачей на территорию страны, хоть там и была эпидемия СПИДа, которая унесла жизни более 300 тыс. человек.

Что внутри

Сообщество: сторонники теории полой Земли
Во что верят: внутри Земли — пустота

Верование о том, что внутри Земли есть другой мир — с Солнцем, звёздами и некими обитателями — было распространено во многих культурах, к примеру, у американских индейцев. Однако подобные гипотезы выдвигают и ныне. Правда, сторонники полой Земли уже говорят не о другом мире, а о пустоте, ведь люди не пробирались настолько вглубь Земли и не знают точно, что внутри. Более того, представители движения утверждают, что в эту пустоту есть проходы — на полюсах, в Париже, Монреале и Гуанчжоу. Поэтому в этих кругах популярно убеждение, что Гитлер и другие члены нацистской верхушки не умерли, а сбежали внутрь Земли по одному из этих проходов.

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