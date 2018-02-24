В США на аукционе выставят на продажу анкету о приеме на работу 1975 года основателя Apple Стива Джобса. Об этом The Guardian.

Джобс заполнил документ в 18 лет. В резюме не указывается, на какую должность претендует Джобс. Он написал, что у него есть водительские права, но нет телефона. В тексте содержится несколько грамматических и пунктуационных ошибок. Например, свою фамилию он написал с маленькой буквы.

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Аукцион пройдет с 8 по 15 марта. На нем же выставят две другие позиции — техническое руководство Mac OS X и газетную публикацию с фотографией Джобса и заголовком "Новый быстрый iPhone будет продаваться за 199 долларов", подписанные сооснователем Apple.

Фото: rrauction.com