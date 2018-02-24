США уже не считают себя "нацией мигрантов"

Государственное агентство Соединенных Штатов, которое осуществляет надзор за иммиграцией, убрало из своей декларации миссии упоминание о "нации иммигрантов". Об этом сообщает Голос Америки.

"Служба гражданства и иммиграции США руководит законной иммиграционной системой страны, обеспечивая ее добросовестность и обещание, путем эффективного и справедливого решения запросов иммиграции, одновременно защищая американцев, оберегая родину и почитая наши ценности", - говорится в обновленном документе.

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В предыдущей редакции декларации говорилось, что агентство "обеспечивает обещание Америки как нации иммигрантов".

Директор агентства Л. Френсис Сисна подчеркнул, что он больше не хочет, чтобы агентство называло иммигрантов и тех, кто подает петиции, своими "клиентами". Он сказал, что считает, что агентство призвано сначала обслуживать "американский народ".