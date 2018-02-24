Совбез ООН проголосовал за прекращение боевых действий в Сирии

Режим прекращения огня не распространяется на ИГИЛ, "Аль-Каиду" и "Джебхат Ан-Нусру"

В субботу, 24 февраля, Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного режима прекращения огня на территории Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ требует, чтобы все стороны конфликта "без промедления прекратили столкновения" и были привержены обеспечению длительной гуманитарной паузы по меньшей мере на 30 дней на всей территории страны для обеспечения безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи и проведения медицинской эвакуации тяжелобольных и раненых.

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В тексте отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на военные операции против "Исламского государства", "Джебхат Ан-Нусры" и "Аль-Каиды" и организаций, связанных с ними.

Ранее Совбез из-за позиции России несколько раз переносил голосование о перемирии в Сирии.