Президент Мексики поссорился с Трампом по телефону и решил не ехать в США

Президент США Дональд Трамп и президент Мексики Энрике Пенья Ньето отложили планы о первом визите мексиканского лидера в Белый дом после ссоры по телефону из-за разногласий по поводу стены на границе двух стран. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Оба лидера согласились, что сейчас не лучшее время для визита, но их команды продолжат переговоры и продолжат работать вместе", - сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Мехико и Вашингтон планировали провести встречу на высшем уровне в ближайшие несколько недель, но дату визита не сообщали.

Издание Washington Post, которое первым написало о деталях напряженного телефонного разговора, отметило, что лидеры общались по телефону 50 минут, но дискуссия зашла в "тупик", потому что Трамп отказался публично подтвердить, что Мексика не будет финансировать строительство стены вдоль границы с Америкой.

Неназванный представитель мексиканской стороны рассказал, что президент США потерял самоконтроль во время разговора. Американские чиновники описывают Трампа как "разочарованного и раздраженного". Он считает неразумными попытки президента Мексики добиться отмены его предвыборного обещания, которое заключалось в том, что Трамп заставит Мексику заплатить за строительство стены.

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Напомним, Пенья Ньето встречался с Трампом в июле на полях саммита G20. Он отменил ранее запланированную встречу с американским президентом, когда тот угрожал ввести налог на мексиканский импорт в качестве платы за стену.

Ранее издание The Washington Post публиковало расшифровку телефонных разговоров Дональда Трампа с лидерами Мексики и Австралии, в которых президент США прибегал к угрозам и ультиматумам.