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Главная » Мир » Налоги Билла Гейтса. Анатомия одной цифры
Налоги Билла Гейтса. Анатомия одной цифры
Фото: se7en.ws

Налоги Билла Гейтса. Анатомия одной цифры

Фокус выяснил, сколько можно построить веток метро и провести реформ на сумму, которую Билл Гейтс заплатил в качестве налогов в бюджет США

Тамара Балаева - 25.02.18 150
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Основатель Microsoft Билл Гейтс заплатил более $10 млрд налогов в бюджет США. При этом он считает, что богатые люди обязаны платить намного больше. "Правительство должно требовать от людей моего положения гораздо более высоких выплат", — сказал Гейтс в интервью CNN.

$10

миллиардов

На эту сумму можно:

1

Провести 154 церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Как сообщили организаторы Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, церемония открытия обошлась им в $65 млн.

2

14,7 раз внести вклад в экономику Великобритании за счёт свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Предполагается, что церемония бракосочетания принесёт экономике страны $680 млн. В основном это будут деньги туристов, которые приедут посмотреть на королевскую свадьбу.

3

100 лет кормить всех взяточников мира. По данным ООН, ежегодный объём взяток на планете составляет $1 трлн.

4

Купить почти 28 млн iPhone X по себестоимости. По информации Reuters, расходы на изготовление одного аппарата составляют $357,5.

5

Провести в Украине почти 136 переписей населения. По словам вице-премьер-министра Павла Розенко, на перепись населения в 2020 году планируется потратить 2 млрд грн ($73,7 млн).

6

Заработать эти деньги за один день, если вы глава Amazon Джефф Безос. В конце октября 2017 года компания Безоса за одни сутки стала стоить на $10,3 млрд дороже. Благодаря этому, Безос стал самым богатым человеком планеты по версии Forbes. Сегодня его состояние оценивается в $93,1 млрд.

7

Провести в Киеве 186 лет в качестве иностранного туриста. По данным социологического исследования КГГА, иностранцы в среднем тратят в украинской столице $150 в сутки.

8

Обеспечить украинцев книгами на 91 год вперёд. По словам директора Украинской ассоциации издателей Александра Афонина, в 2016 году жители нашей страны потратили на книги около $110–112 млн.

9

Построить 24 новых ветки метро в Киеве. В смете, опубликованной КГГА в августе 2017 года, говорится, что продление Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" до Виноградаря будет стоить 11,2 млрд грн ($411,7 млн).

10

Провести в Украине три образовательные реформы. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, общие расходы на реформу образования составят 87 млрд грн ($3,2 млрд).

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