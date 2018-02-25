КНДР назвала новые санкции США "актом войны"

Северная Корея осудила новые санкции США против КНДР, обвинив Вашингтон в попытке подорвать улучшения межкорейских отношений во время зимних Олимпийских игр. Об этом говорится в заявлении северокорейского государственного агентства KCNA, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

КНДР считает любые ограничения против нее "актом войны".

"Две Кореи сотрудничали вместе, и Олимпиада прошла успешно. Но США принесли угрозу войны на Корейский полуостров с широкомасштабными новыми санкциями против КНДР перед церемонией закрытия Олимпиады", – сообщает северокорейское агентство, ссылаясь на слова министра иностранных дел.

Напомним, США расширили санкции против КНДР, внеся в перечень компании и корабли, которые помогают Пхеньяну обходить санкции ООН.

Санкции охватывают практически весь торговый флот Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что усиление санкций может поставить под угрозу последнюю разрядку в отношениях между двумя Кореями, на фоне их подготовки для создания надлежащих условий для проведения встречи на высшем уровне между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.