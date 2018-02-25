Закон об Институте нацпамяти не заморозят, – минюст Польши

Скандальный закон вступит в силу с начала марта

В польском министерстве юстиции опровергли сообщения израильских СМИ, согласно которым Польша якобы заморозила закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает Польское радио.

24 февраля израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти. 25 февраля представитель министерства юстиции Ян Кантак опроверг эту информацию.

"В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу", – заявил Кантак.

Закон вступает в силу с начала марта. Как утверждает пресс-секретарь президента Кшиштоф Лапинский, случаи, которые должны подпадать под этот закон, "будут очень внимательно каким-то образом анализироваться прокурорами".

Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем за два месяца.

Ранее спикер Сената Польши Станислав Карчевский сообщал, что закон об Институте национальной памяти, который привел к конфликту в отношениях с Украиной, Израилем и США, не будет действовать до выяснения спорных моментов Конституционным судом.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона об Институте национальной памяти, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".