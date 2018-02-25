В Иерусалиме закрыт Храм Гроба Господня

В воскресенье, 25 февраля, церковники закрыли Храм Гроба Господня в Иерусалиме, протестуя против нового налогового законодательства в Израиле.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Власти Израиля рассмотрят законопроект, разрешающий государству экспроприировать земли, которые церковь сдает в аренду частным фирмам. Предполагается, что законопроект защитит арендодателей в случае неуплаты аренды.

Кроме этого, муниципальные власти Иерусалима отменили налоговые послабления, которые предоставлялись церквям. Мэр Иерусалима Нир Баркат назвал "нелогичным" то, что церкви будут продолжать пользоваться льготами на коммерческое имущество, такое как гостиницы и торговые точки.

Лидеры Православной, Католической и Армянской апостольской церквей называют нововведения "систематическим и беспрецедентным выпадом против христиан на Святой Земле".

"Это напоминает о законах, которые вводились против евреев в темные периоды европейской истории", - заявили патриарх Иерусалима Феофил III, настоятель Кустодии Святой Земли Франческо Паттон и Иерусалимский патриарх Армянской церкви Нурхан Манукян.

Храм Гроба Господня будет закрыт на неопределенное время.

Напомним, Украина отказалась голосовать на Генассамблее ООН по статусу Иерусалима.