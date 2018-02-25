Си Цзиньпин сможет править бессрочно

Китайская компартия предложила отменить ограничения по пребыванию у власти главы государства.

Как сообщает Корреспондент со ссылкой на Синьхуа, это коснется как председателя, так и вице-председателя КНР.

Компартия предлагает внести изменения в конституцию страны, согласно которым председатель и вице-председатель могут находиться у власти не более двух сроков подряд.

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В понедельник 26 февраля стартует трехдневный пленум центрального комитета партии, на котором будет обсуждаться, в том числе, предложение об изменении конституции.

Также китайская компартия предложила внести в текст конституции тезисы Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Кроме того, предложено создать новое антикоррупционное ведомство: Национальную надзорную комиссию.

Напомним, в Китае закончились места в тюрьме для высших коррупционеров.