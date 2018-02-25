Более полусотни молдавских городов и сел объединились с Румынией

Количество молдавских городов и сел, которые подписали символическую декларацию об объединении с Румынией, достигло 53-х.

Об этом сообщает Newsmaker.

На минувшей неделе это делали еще три населенных пункта.

В селе Пеулешть Каларашского района символический документ об объединении с Румынией подписали мэр, член Либеральной партии Ион Прунич, секретарь местного совета, и шесть из девяти местных советников.

В селе Синешть Унгенского района за объединение подписались мэр, член Либеральной партии Юрие Церуш, секретарь местного совета, несколько советников и настоятель церкви "Рождества Пресвятой Богородицы".

В селе Тенерешть Каушанского район декларацию подписал мэр, член Демократической партии Константин Берлинские, секретарь местного совета и семь советников.

Напомним, Бухарест намерен до конца 2018 года объединить ГТС Румынии и Молдовы.