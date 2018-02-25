Секс-скандал в России: к журналисткам приставал глава комитета Госдумы

Председателя комитета Госдумы РФ по международным делам обвинили в сексуальных домогательствах сразу три журналистки.

Об этом сообщат Meduzа.

Издание отмечает, что две из них работают в парламентском пуле, а третья — телевизионный продюсер, которая приглашала депутата в эфир.

Первая журналистка заявила, что в 2017 году Слуцкий в своем кабинете "прислонил внутреннюю часть ладони к ее лобку и провел рукой вверх", когда она зашла к нему, чтобы задать вопросы по международной повестке.

Другая же рассказала, что не хотела предавать огласке домогательства со стороны Слуцкого из-за страха потерять возможность работать в Госдуме.

Телепродюсер, в свою очередь, заявила, что Слуцкий в переписке обещал прийти в студию, если она с ним поужинает.

"Когда он пришел на эфир, он пытался поцеловать меня в губы и потрогать за ягодицы", — заявила она.

Сам Слуцкий отвергает обвинения в свой адрес.

Напомним, Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании.