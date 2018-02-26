В Закопане построили крупнейший в мире снежный лабиринт

В городе Закопане на юге Польши третий год подряд построили самый большой в мире снежный лабиринт - его площадь составляет 2500 квадратных метров.
Об этом сообщает Travel.ru.
Лабиринт традиционно расположился в парке зимних развлечений "Сноуландия" (Snowlandia Zakopane park).
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Стены лабиринта имеют в высоту два метра и выстроены из искусственного снега. В этом году на создание лабиринта ушел один месяц. Рядом расположен ледяной дворец Снежной Королевы, предлагающий гостям посидеть на ледяном троне, полежать на ледяной кровати и погреться у ледяного камина.
Напомним, МИД создал "Друга" для помощи украинским путешественникам.