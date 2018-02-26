Мишель Обама выпустит мемуары

Бывшая первая леди США Мишель Обама анонсировала выпуск своих мемуаров. Воспоминания поступят в продажу 13 ноября. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Guardian.

"Книга имеет название "Становление" и выйдет 13 ноября во всем мире на 24 языках . Печать осуществляется компанией Penguin Random House. По слухам, компания заплатила за право на публикацию 65 млн долларов", - говорится в сообщении.

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Мишель Обама заявила, что работа над книгой была для нее "глубоко личным опытом" и она надеется, что вдохновит других найти смелость стать тем, кем они желают стать. В мемуарах Обама описала свою жизнь от детства в Чикаго до наших дней.

Стоимость книги составит 32,5 долларов в бумажной версии и около 15 долларов - в электронной. Перед публикацией Обама отправится в тур по США и другим странам, чтобы представить свою работу.

В 2012 году Обама уже выпускала книгу American crown о садоводстве.

Мишель Обама была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж демократ Барак Обама занимал пост президента США.