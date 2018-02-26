Взрыв в жилом доме в британском Лестере: погибли четыре человека

В воскресенье, 25 февраля, вечером в британском городе Лестер произошел взрыв в жилом доме. В результате инцидента погибли четыре человека, еще четыре – госпитализированы. Об этом сообщается на официальной странице полиции города.

В результате взрыва обвалилось двухэтажное здание с магазином и жилыми помещениями. После этого начался пожар, из-за которого эвакуировали жителей 60-ти близлежащих домов.

По словам представителя полиции Шейна О'Нейла, спасатели продолжают поисковую операцию и оценивают размер убытков.

"Мы думаем, что могут быть люди, которые еще не были учтены, и усилия по спасению продолжаются, чтобы выявить другие жертвы", - отметил представитель полиции.

Причина взрыва еще устанавливается, но правоохранители сообщают, что о теракте речь не идет.