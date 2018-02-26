Манафорта временно отпустили из-под домашнего ареста

В США суд временно отпустил из-под ареста бывшего политтехнолога Виктора Януковича и экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, чтобы он смог принять участие в похоронах тестя. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на The Hill.

Манафорту разрешили покинуть дом в Александрии, штат Вирджиния, где он находится под домашним арестом, в период с 26 по 27 февраля.

Похороны состоятся в Нью-Йорке.

Судья также приказал Манафорту явиться в суд в среду по новым обвинениям, предъявленным ему на прошлой неделе.

Напомним, ФБР изучает крупные денежные переводы от офшорных компаний Манафорта на счета в США, чтобы выяснить отмывал ли он деньги для правительства Украины времен Виктора Януковича.

30 октября 2017 года было обнародовано обвинение Полу Манафорту. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Дональда Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.

В середине декабря судья окружного суда в США частично удовлетворила просьбу Манафорта относительно освобождения из-под домашнего ареста на период судебного расследования его дела. Он может оставлять свой дом в Александрии для пребывания в другой резиденции в Палм-Бич (штат Флорида) и будет носить электронный браслет.