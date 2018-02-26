В Румынии прошли массовые антикоррупционные протесты

В воскресенье, 25 февраля, в Румынии прошли многотысячные протесты с требованием отставки министра юстиции Тудорела Тоадера. Об этом пишет DW.

Протесты стали реакцией на запланированное отстранение от должности главы Национального антикоррупционного управления (DNA) Лауры Ковеши. По оценкам СМИ, в одном Бухаресте, несмотря на сильный снегопад, собралось около четырех тысяч демонстрантов. Акции протеста также прошли в трех других крупных городах.

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Ранее Тудорел Тоадер обвинил Лауру Ковеши в самоуправстве и пренебрежительном отношении к парламенту, а также в "избыточном авторитаризме" и нарушении конституции. Впрочем, глава DNA не может быть снята с должности без подписи президента Румынии Клауса Йоханниса. В свою очередь, Йоханнис симпатизирует гражданской оппозиции. К тому же, ранее президент неоднократно подчеркивал, что доволен работой Ковеши.